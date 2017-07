Homem é morto após confronto com a Brigada no bairro Montes Claros, em Caxias

Confronto 23/07/2017 | 09h20 Atualizada em

Por volta das 20h desta sexta-feira, Lenon Ferreira Costa, 20 anos, foi morto em confronto com policiais na Rua Helmut Bornheim no bairro Montes Claros, em Caxias do Sul.

De acordo com informações da Brigada, guarnição realizava patrulhamento na região, que seria conhecida como ponto de tráfico, quando identificaram dois suspeitos. Após troca de tiros, Lenon acabou morrendo. O outro conseguiu fugir.

Com a vítima foram encontradas 17 pedras de crack, uma peteca de cocaína e cerca de R$ 260. Além de um revólver calibre .38 utilizado na ação. Lenon Ferreira Costa possuía antecedente por homicídio.