Homem é flagrado com 15 porções de cocaína em frente à escola em Bento Gonçalves

Polícia 06/07/2017 | 09h07 Atualizada em

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Bento Gonçalves no final da manhã de quarta-feira. Ele estava com 15 porções de cocaína e duas de maconha, em frente a uma escola na Rua Aurora Ribeiro Neves, bairro Zatt, por volta das 11h30min. O nome e a idade do preso não foram divulgadas pela polícia.



O homem chegou a jogar os objetos no chão quando viu os policiais, porém foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.