Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar companheira em Caxias do Sul

Eder Duarte Avrela foi condenado a 18 anos de prisão pelo feminicídio de Odila de Fátima Gomes Borges em Caxias do Sul no dia 10 de setembro de 2011. O acusado e a vítima tinham relação conjugal e chegaram a ter um filho juntos, sendo que a criança ficou sob guarda de uma irmã do acusado. O júri ocorreu na quarta-feira e a pena será cumprida inicialmente em regime fechado.

O crime ocorreu na Rua Angelina Michielon, no bairro Lourdes. Na ocasião, Avrela produziu lesões na cabeça de Odila com instrumento contundente (não apreendido), valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida. Os dois eram moradores de rua, viciados em crack e álcool e viviam de catar lixo para reciclagem.

Segundo a acusação, o réu já havia tentado matar a mulher anteriormente, o que somente não teria acontecido por intervenção da família dele, que a colocou para dentro de casa e impediu que o crime, naquela ocasião, se consumasse.