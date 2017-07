Homem é baleado na mão em tentativa de assalto em Farroupilha

Insegurança 12/07/2017 | 09h02 Atualizada em

Um homem de 54 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em Farroupilha na noite de terça-feira. Conforme a Brigada Militar, o crime ocorreu na Rua Antônio Sachet, bairro Primeiro de Maio, por volta das 20h30min.

Dois assaltantes tentaram roubar o veículo da vítima. O homem deu ré no carro, um Focus branco, quando um dos bandidos atirou contra ele. O tiro acertou a mão da vítima. Ele foi encaminhado ao Hospital São Carlos, onde permanece internado.



Os assaltantes fugiram.