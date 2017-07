Homem é assassinado em Canela

Violência 20/07/2017 | 11h07 Atualizada em

Adalberto Pinto Gomes, 50 anos, foi morto a tiros no início da madrugada desta quinta-feira no bairro Sesi, em Canela. O crime aconteceu logo depois da meia-noite. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com a Polícia Civil, três homens invadiram a casa de Gomes, entraram no quarto dele e o levaram para a sala, onde foi executado. No local, os policiais encontraram 27 cartuchos de pistola .40 e pistola 9mm. A autoria e a motivação do crime ainda não estão esclarecidas.