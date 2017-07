Homem é agredido em assalto após passar a noite no Postão 24h

Crime 01/07/2017 | 16h59 Atualizada em

Um homem de 68 anos foi agredido por dois assaltantes a caminho do ponto de ônibus no centro de Caxias neste sábado. O crime ocorreu por volta das 6h na Rua Bento Gonçalves, após a vítima passar a noite do Pronto Atendimento 24h tentando um leito de internação para o filho.



Segundo a ocorrência policial, a vítima ia para casa tomar café quando foi surpreendido por dois criminosos, um deles armado com faca. A dupla exigiu o celular e, em seguida, derrubou o homem no chão e passou a dar chutes no braços e na cabeça. Os ladrões fugiram com documentos e dinheiro. O homem relatou ter ficado com dores pelo corpo.