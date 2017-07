Homem de 54 anos é morto ao tentar apartar briga, em Garibaldi

Homicídio 09/07/2017 | 19h59 Atualizada em

Um homem foi morto a facadas, na tarde deste domingo, enquanto tentava apartar uma briga na Rua Campo Experimental, no bairro Fenachamp, em Garibaldi.



Segundo informações da Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 16h50min. A vítima, identificada como Gilmar da Rocha, 54 anos, foi atingida duas vezes nas costas — uma das facadas teria atingido o coração, e a outra foi na região dos rins.



Leia também:

Após confronto entre PMs e criminosos em Caxias do Sul, homem é encontrado morto

Operação Formiga busca desarticular conhecido ponto de venda de drogas em São Marcos

Em Caxias do Sul, mais de 3 mil medidas protetivas estão em vigor



Rocha ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Pedro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Ainda conforme a BM, por enquanto não há informações sobre quem estaria envolvido na briga e qual o motivo que a ocasionou. O caso deverá ser investigado a partir desta segunda-feira pela Polícia Civil.