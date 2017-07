Dupla com mais de 20 antecedentes é presa por receptação no bairro Esplanada, em Caxias

Prisão 23/07/2017 | 10h52 Atualizada em

A Brigada Militar prendeu na madrugada do sábado dois homens, de 48 e 22 anos, pelo crime de receptação na Rua José Arlindo Fadanelli no bairro Esplanada, em Caxias do Sul.

O flagrante foi efetuado por volta das 3h30, quando os suspeitos trafegavam em um veículo Gol sob a ocorrência de furto.Na abordagem, os policiais constataram a vasta ficha criminal de ambos.

O homem de 48 anos teve nove passagens por furto de veículo e cinco por receptação. Já o jovem de 22 anos possui antecedentes por posse de entorpecentes, furto na mão grante e qualificado, receptação de veículo e três por furto e arrombamento.