Curso qualifica policiais civis para identificar veículos clonados em Caxias do Sul

Um curso de qualificação da Polícia Civil em Caxias do Sul resultou em uma blitz na Rua Moreira César, no prolongamento da RS-122, na tarde desta quinta-feira. O curso de Identificação Veicular, promovido pela Academia de Polícia Civil (Acadepol), especializa os agentes no reconhecimento de carros e motocicletas clonados ou roubados. A experiência prática contou com o apoio dos fiscais da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

Esta é a primeira vez que o curso é realizado na Serra e contou com 21 agentes da região. Em dois dias, eles tiveram 20 horas de aulas teóricas e cinco horas de prática.

— Conferimos número de chassi e motor, além da placa, para ver se não há problema de ocorrência ou algum delito que caracterize um crime. Chassi adulterado é comum em carros clonados. Os criminosos só trocam a placa e dirigem até serem pegos em uma blitz. Só documento e placa não é suficiente para identificar um carro roubado — explica o comissário Orlando Laitano Lionello Filho, agente do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e professor da Acadepol.

Após mais de quatro horas de operação, 156 veículos foram abordados, sendo que 65 apresentaram irregularidades e foram autuados. Além disso, 14 veículos precisarem ser removidos. A operação flagrou ainda cinco condutores dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cinco com a CNH suspensa, além de sete documentos recolhidos pelos agentes.