Criminosos arrombam caixa eletrônico em Farroupilha

Criminosos arrombaram um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na área central de Farroupilha na noite desta segunda-feira (10). As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com a Brigada Militar, três homens invadiram o local por volta das 10h e renderam o vigilante, que foi amarrado. Conforme o relato do vigilante aos policiais, os ladrões ficaram no Ceac até por volta das 3h.



Eles arrombaram o caixa com o uso de maçarico. Quando conseguiu se desamarrar, o vigilante chamou a Brigada Militar.