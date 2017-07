Comerciante é preso por tentativa de homicídio contra adolescente em Caxias do Sul

Violência 24/07/2017 | 16h00 Atualizada em

Uma desavença entre um comerciante e um adolescente foi resolvida a tiros na frente de um mercado em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira. O homem de 34 anos atirou contra um rapaz de 16 anos e acabou sendo preso em flagrante e encaminhado a um presídio.

Ele alegou no plantão da Polícia Civil que estaria sendo ameaçado e decidiu atirar contra o adolescente. O rapaz baleado recebeu atendimento no Hospital Pompéia e não corre risco de vida.

Conforme o delegado Ives Trindade, o adolescente frequentava uma moradia no piso superior do mercado do comerciante, no bairro Fátima.

— Ele (comerciante) disse que o menor ia seguidamente no local para consumir drogas e ficava perturbando, fazendo confusões no mercado. Então, hoje aconteceu de novo e ele pegou um revólver e disparou quatro vezes, sendo que dois tiros atingiram o adolescente — diz o delegado.

O revólver, que pertenceria a um familiar do comerciante, foi apreendido. Conforme Ives, o comerciante já havia reagido a uma tentativa de assalto há três meses e baleou um ladrão no mesmo local.