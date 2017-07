Caminhão carregado de dinamite é flagrado em ultrapassagem proibida em Bento Gonçalves

Perigo 06/07/2017 | 13h39 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão carregado de dinamite em uma ultrapassagem proibida na BR-470, em Bento Gonçalves, na manhã desta quinta-feira.



Leia mais

Motoristas da Uber e usuários do aplicativo trocam reclamações em Caxias

Com suspensão da PF, mais de 500 passaportes feitos em Caxias estão sem previsão de entrega



O veículo, de Quatro Barras (PR), transportava uma carga de 700 quilos de dinamite e iria entregar o material em Veranópolis e Nova Roma do Sul.



O condutor foi autuado por ultrapassagem em local proibido, com multa no valor de R$ 1.467,35 além de ter recebido sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).