Após roubo a residência, assaltante é baleado em Caxias do Sul

Um homem foi baleado em confronto com a Brigada Militar na manhã desta segunda-feira após um roubo à residência em Caxias do Sul. O roubo ocorreu em Ana Rech, no início da manhã.



Conforme a Brigada Militar, teriam sido levados um carro e um motocicleta da moradia. A polícia fez um cerco, houve confronto e um dos assaltantes foi baleado e uma arma foi recuperada, próximo à Parada Cristal.

Até o final da manhã desta segunda-feira, a ocorrência ainda estava em andamento.