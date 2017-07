Após furto no interior, suspeito é baleado durante confronto com a BM em Caxias do Sul

Combate ao crime 05/07/2017 | 15h10 Atualizada em

Um rapaz de 22 anos foi baleado na nádega durante confronto com a Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul na tarde de terça-feira. Ele estava em um Corsa preto que teria participado do arrombamento de uma residência no bairro Ana Rech e foi interceptado no Jardim Iracema. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. O caso é investigado pelo 3º Distrito Policial.

William Rodrigues Pereira, 22 anos, recebeu atendimento médico e já foi encaminhado para o sistema penitenciário. Ele possui antecedente por tráfico de drogas.

De acordo com as informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) da Serra, o furto em Ana Rech ocorreu às 15h07min. A denúncia informava a placa do veículo utilizado no crime. Policiais do setor de inteligência localizaram o Corsa suspeito em uma rua sem saída do bairro Jardim Iracema.

Houve confronto entre os criminosos e os brigadianos. Dois suspeitos conseguiram fugir pelo mato, enquanto um rapaz de 22 anos foi baleado e preso em flagrante. Ele foi ferido superficialmente na nádega e recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento 24 Horas (Postão).

Dentro do Corsa, a BM recuperou duas TVs de 42 polegadas, duas jaquetas masculinas preta, uma carteira marrom com documentos da vítima, um videogame PS3, uma caixa de som, dois controles de vídeo game, uma chuteira, uma bolsa feminina preta e um, notebook. O carro foi recolhido ao guincho.