Após confronto entre PMs e criminosos em Caxias do Sul, homem é encontrado morto

Caxias do Sul registrou o 61º assassinato em 2017 na noite de sexta-feira. De acordo com a Brigada Militar (BM), por volta das 22h20min, um homem foi encontrado caído em um local próximo a uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares na Vila Leon. Ainda não há confirmação, no entanto, se a vítima morreu em razão do confronto.

Wagner Rapkiewicz, 34 anos, foi encontrado e socorrido por populares até o Hospital Geral, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas. Rapkiewicz teria diversos antecedentes criminais e cumpria prisão domiciliar.



A vítima não portava documentes e foi reconhecida no hospital pela namorada. A Polícia Civil aguarda o exame papiloscópico para confirmar oficialmente a identidade do homem.

A troca de tiros entre PMs e criminosos ocorreu por volta das 20h30min na Rua Guilherme Franzoi. Os brigadianos identificaram um Gol furtado em Flores Cunha e tentaram a abordagem. O carro era tripulado por dois homens e um deles atirou contra a viatura. Os brigadianos responderam ao ataque. Os criminosos conseguiram fugir e o Gol furtado ainda não foi localizado pela BM.