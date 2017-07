Após confronto com a polícia, foragido da Justiça morre em Caxias

Polícia 11/07/2017 | 12h55 Atualizada em



Um homem, identificado como Douglas Paim, foragido da Justiça, morreu após fugir de uma abordagem policial na manhã desta terça-feira, em Caxias do Sul. Conforme informações da Brigada Militar (BM), ele e outros dois homens eram ocupantes de um Golf que circulava com atitudes suspeitas no bairro Sagrada Família. Durante a perseguição, que iniciou no bairro Jardim América, houve troca de tiros na Rua Benjamin Constant.



Neste momento, um dos bandidos acabou baleado no peito e no rosto e morreu no local. Bruno da Silva Castanho e Cristiano Castanho Vaz foram presos em flagrante. Vaz também era foragido. Nenhum policial ficou ferido na ação.



Os policiais encontraram duas armas, toucas ninjas, lacre frequentemente utilizado para amarrar vítimas de assalto, um bloqueador de sinal GPS, entre outros objetos, dentro do veículo utilizado pelo trio.



O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e do Departamento de Perícias do Interior (DPI)