Uma semana após interdição, Presídio Regional de Caxias está com 241% da capacidade 

01/05/2017 | 15h07

O número de homens recolhidos no Presídio Regional de Caxias do Sul, antiga Penitenciária Industrial (Pics), diminuiu após uma semana da interdição determinada pela Justiça. Mesmo assim, o número de presos ainda é mais do que o dobro da capacidade. Na manhã desta segunda-feira, 555 homens estavam recolhidos, ou 241% da capacidade. No dia 22, último dia em que o presídio podia receber detentos, eram 581 presos (253% da capacidade). As informações são da Gaúcha Serra.

Com a interdição, os presos do sexo masculino estão sendo levados para a Penitenciária Estadual de Caxias, na localidade do Apanhador. No dia 22, eram 508 homens em um espaço para 431. Já na manhã desta segunda, 528 estavam recolhidos.



A juíza Milene Rodrigues Fróes Dal Bó, da Vara de Execuções Criminais de Caxias, interditou parcialmente o Presídio Regional limitando a lotação a 200% da capacidade, ou seja, 430 presos. A penitenciária do Apanhador não está interditada porque não atingiu a capacidade determinada pela juíza, que é de 150% da capacidade, ou 647 detentos.