Saída da Guarda Municipal das EPIs é esforço pela realização da Festa da Uva em Caxias

A Guarda Municipal deixou de atuar de forma permanente nas Estações Principais de Integração (EPI) de Caxias do Sul. Os servidores foram deslocados para os Pavilhões da Festa da Uva para substituir uma empresa de vigilância privada, que era responsável pela segurança no parque de eventos e cujo contrato chegou ao fim.

De acordo com o convênio com a Festa da Uva S/A e a prefeitura, que entrou em vigência nesta terça-feira, seis guardas municipais irão trabalhar de forma permanente, em regime de 12 horas, nos pavilhões — a prefeitura é sócia majoritária da empresa Festa da Uva. A medida serve para conter custos: a Festa deixará de pagar por segurança privada e será atendida pela Guarda Municipal. Em contrapartida, cederá espaço para o município nos pavilhões.

O secretário José Francisco Mallmann garante que foi feito um estudo para escolha destes guardas e que as estações não ficarão desprotegidas, pois serão atendidas pelo patrulhamento sistemático da Guarda Municipal. Os servidores continuarão presentes durante a noite e madrugada — das 19h às 7h —, quando há os maiores índices de ocorrências.

— Não vamos abandonar (as EPIs) de jeito nenhum. Hoje (a situação) está relativamente tranquila. É uma linha geral das guardas municipais de não atuar nestas áreas. Não iremos retirar apenas por retirar — afirma o secretário.

Ao assumir a pasta em janeiro, Mallmann afirmou que segurança pública se faz com agentes fardados nas ruas. O secretário garante que o pensamento não mudou, porém afirma que a falta de efetivo e a recessão econômica afetam o planejamento.

— São esforços para viabilizar a realização da Festa da Uva. Sabemos que a cidade passa por dificuldades (financeiras) e, historicamente, sempre há investimentos (da administração municipal). A Prefeitura tem 96,6% de participação nesta empresa privada (a Festa da Uva SA). Precisamos reduzir custos e, por isso, o convênio com a Guarda Municipal — aponta o secretário.



Pelo convênio, a Festa da Uva disponibilizará um espaço nos pavilhões para realização de eventos do município. Na Réplica da Caxias do Sul de 1885, a prefeitura pretende instalar as sedes da Secretaria do Turismo — que já funciona no local —, da Secretaria do Meio Ambiente e o Museu Memorial. A empresa também deve disponibilizar espaço ao município nos pavilhões durante a realização da Festa da Uva sem qualquer custo aos cofres públicos.

Em março, oito empresas e entidades que ocupavam as casas da Réplica de Caxias foram notificadas para deixar os espaços, processo que já foi concluído.

Ainda não está definido se a Festa da Uva será realizada em 2018.