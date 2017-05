Mulher tem as roupas arrancadas durante briga em baile de Caxias do Sul

Confusão em bar 01/05/2017 | 11h16 Atualizada em

Uma jovem de 23 anos alega ter tido as roupas arrancadas durante um baile em Caxias do Sul na noite de domingo. A vítima, que procurou a Polícia Civil logo após o fato, apresentava ferimentos no rosto e no corpo. Ela alega ter sido agredida por três homens e uma mulher em um bar do bairro Planalto Rio Branco.

O relato é que, por volta das 23h, a jovem tentava separar uma briga quando foi atacada pelo dono do bar, a esposa dele, o filho dele e o cunhado dele. Ela foi agredida com diversos socos e chutes e caiu no chão. De acordo com a ocorrência, os agressores arrancaram as roupas da vítima, inclusive sua calcinha.

A vítima é moradora do Loteamento Vila Amélia. Na confusão, ela perdeu seu celular e um molho de chaves. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado a partir desta terça-feira.