Morte de morador de São Marcos é mistério para família

Ferimentos na cabeça 03/05/2017 | 10h55 Atualizada em

A morte de Sergio Ricardo Velho, 37 anos, ainda é um mistério para a família. O homem buscou socorro médico em São Marcos no dia 26 de abril e apresentava ferimentos da cabeça, mas não foi esclarecida causa. Ele morreu na manhã desta segunda-feira no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. A Polícia Civil de São Marcos aguarda a ocorrência do falecimento para iniciar a investigação do caso.

Leia mais

Incêndio atinge cinco residências em São Marcos

Mãe e filho são baleados em casa em Caxias do Sul

BM destina três policiais para o combate de roubos a ônibus em Caxias do Sul



Sergio Ricardo era autônomo e morava no bairro Colina Sorriso. A família aguarda que o resultado de uma tomografia e o laudo da necropsia esclareçam o que provocou as lesões na cabeça da vítima.

— Nós ficamos sabendo quando ele estava no hospital e já bem ruim. Foi levado praticamente em coma pela companheira dele. Não temos certeza do que aconteceu — lamenta a irmã Dinoé Velho.

Sergio Ricardo deixa uma filha de 14 anos. Ele é velado na Capela Sagrado Coração de Jesus do bairro Santini, em São Marcos. O sepultamento está previsto para as 15h desta quarta-feira no Cemitério São Judas Tadeu, do bairro Francisco Doncato.