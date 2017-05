Mãe e filho são baleados em casa em Caxias do Sul

Tentativa de homicídio 03/05/2017 | 08h45 Atualizada em

Mãe e filho foram baleados na noite da terça-feira no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada às 22h na Rua José do Patrocínio, no conhecido Beco da Vera.



Márcia Regina Ramos Borges, 43 anos e Bruno Jonathan Ramos Borges, 19 estavam em casa quando três homens armados entraram na residência. Eles foram atingidos por disparos e encaminhados ao Hospital Pompéia.



Segundo o hospital, eles passaram por cirurgia e estão em recuperação. As circunstâncias do crime não estão esclarecidas.