Guarda Municipal prende homem por porte de arma perto de escola em Caxias do Sul

Um homem de 20 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante o patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Caxias do Sul na terça-feira. A abordagem ocorreu em uma praça dos bairros Rosário e São Francisco. Além do revólver, foi apreendida uma quantidade de drogas com o suspeito.

O flagrante ocorreu por volta das 15h pela Guarda Escolar. O revólver calibre .22 estava municiado com cinco cartuchos. O detido, que não teve a identidade divulgada, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência.