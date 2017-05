Dupla é presa com pistola, veículo clonado e 1,2kg de crack em Caxias do Sul

Flagrante 04/05/2017 | 10h50 Atualizada em

Dois homens foram presos com uma pistola, um veículo clonado e 1,2kg de crack em Caxias do Sul na tarde de quarta-feira. Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram perseguidos e presos pela Brigada Militar (BM) no bairro Reolon.

De acordo com o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), o flagrante ocorreu às 15h30min na Rua Airton Rodrigues da Costa durante buscas a um automóvel clonado. A Tiguan de cor branca foi perseguida até que colidiu contra o muro de uma residência.



Os suspeitos insistiram na fuga a pé, mas acabaram presos. O Tiguan havia sido roubado em 17 de abril. A pistola apreendida estava em situação de furto. Dentro do automóvel foram encontradas as placas originais da Tiguan, dois celulares, uma balança de precisão e 1,2kg de crack, que equivalem a 8,4 mil pedras do entorpecente.

Um dos suspeitos tem 30 anos e antecedentes por receptação, furto com arrombamento em residência e exercício ilegal da profissão. O outro tem 20 anos e passagens por receptação e roubo a pedestre. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) por receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.