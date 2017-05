Criminosos assaltam hotel no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Polícia 02/05/2017 | 10h15 Atualizada em

Ladrões assaltaram o Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na noite desta segunda-feira. Eles renderam o vigilante e levaram o colete balístico e o revólver dele. As informações são da Rádio Gaúcha Serra.



O crime aconteceu por volta das 21h. De acordo com o registro policial, os criminosos chegaram em um carro e uma moto e entraram por uma das laterais do hotel. Depois de render o vigilante, eles entraram na recepção, mas fugiram logo em seguida.



Ainda segundo o registro feito no plantão da Polícia Civil de Bento, apenas os pertences do vigilante foram levados.