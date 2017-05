Brigada Militar faz cerco a criminosos em Paraí

Confronto 04/05/2017 | 13h40 Atualizada em

Policiais militares entraram em confronto no final da manhã desta quinta-feira com suspeitos de terem participado da tentativa de furto com arrombamento à agência dos Correios de Nova Prata. A ação ocorreu por volta das 3h25min e foi impedida pela ação da Brigada Militar (BM). Houve perseguição e troca de tiros na área central da cidade. As informações são da Gaúcha Serra.

Na ocasião, os criminosos fugiram em um Siena até colidirem em um muro. Os ladrões conseguiram fugir a pé por um matagal.

As buscas continuaram pela manhã e, por volta das 11h30min, houve um novo confronto, dessa vez em um matagal no interior do município de Paraí. Duas pessoas foram detidas. O cerco segue porque duas pessoas ainda podem estar escondidas.