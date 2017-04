Trio é detido por se fantasiar de palhaço para assustar pessoas em Canela

Prisão 30/04/2017 | 13h23 Atualizada em

Após diversas denúncias recebidas durante a madrugada, a Brigada Militar de Canela localizou um trio que estaria utilizando vestimentas de palhaço para assustar pessoas na saída de uma casa noturna. Além das máscaras, os homens de 21, 23 e 35 anos, usariam picareta e machados para ameaçar as vítimas. Não houve registro de agressões físicas.



Leia mais:

Brigada prende homem tentando jogar carregador de celular em presídio de São Francisco de Paula

Homem com antecedentes por roubo é preso com arma artesanal no bairro Marechal Floriano



Os suspeitos foram abordados na Rua Padre Cacique, na Vila Boeira. Com eles, a polícia apreendeu as caracterizações e as ferramentas, e também vídeos nos celulares com registros da ¿brincadeira¿.

Os três foram conduzidos à delegacia de polícia, onde houve lavratura da ocorrência. Um deles, inclusive, já possui antecedente por homicídio, praticado com um machado.