Três furtos de veículos são registrados na tarde desta segunda, em Caxias

Por volta das 14h30, a primeira ocorrência informou o furto de um Fiat Uno, que havia sido estacionado na Rua Moreira César, no bairro Pio X, cerca de duas horas antes.

O veículo foi encontrado pela Brigada Militar, abandonado na Rua Tereza Pezzi, no bairro Panazzolo, por volta das 19h30.

Situações semelhantes foram registradas em outros dois locais. Na Rua Santos Dumont, no bairro Exposição, um Pálio, da cor prata, com placas IOC 9937 foi furtado entre 14h50 e 15h20, tempo em que a motorista deixou o veículo estacionado. E às 19h40, um Corsa de placas LXV 2915 foi subtraído na Rua Guerino Sanvitto, atrás do Shopping Iguatemi.