Serra registra um ataque a caixa eletrônico por semana

Pela terceira vez na semana, um caixa eletrônico foi atacado em Caxias do Sul. No mais recente, ocorrido na madrugada de quinta-feira, os bandidos quebraram a porta de vidro de uma agência do Banrisul do bairro Cruzeiro, mas não conseguiram romper o terminal. Eles fugiram sem levar nada. Foi o segundo registro em bancos da Rua Luiz Michielon em quatro dias. Neste ano, já ocorreram ao menos 17 ataques na Serra.



A suspeita, de acordo com a Brigada Militar (BM), é de que os bandidos tenham utilizado uma marreta para quebrar a porta de vidro do Banrisul. O terminal visado pelos bandidos não chegou a ser danificado. O ataque difere do crime de domingo, quando criminosos conseguiram acesso ao cofre central dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, também na Rua Luiz Michielon. O valor furtado não foi divulgado. Esse caso, ocorrido na madrugada de segunda-feira, ganhou prioridade no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

— É um crime que chama atenção por envolver criminosos com uma certa especialidade. Me passaram que este grupo sabia o que fazia e ficou um bom tempo dentro da agência — diz o delegado Joel Wagner.

O investigador aponta que os arrombamentos com uso de maçarico, modalidade mais comum nos ataques, geralmente, estão relacionados a organizações criminosas de Santa Catarina. Em Joinville, principalmente, existiram especialistas neste tipo de furto.

— Esses grupos passam alguns dias no nosso Estado, atacam agências da Região Metropolitana ou do interior e depois retornam para sua cidade. Neste mês, tivemos vários feriadões, o que gera uma movimentação financeira maior e, por consequência, estimula esses ataques — analisa o representante do Deic.

Apesar da média de um ataque a caixa eletrônico por semana na Serra, o delegado nega que exista alguma tendência criminosa na região. Ele ressalta que apenas seis tiveram uso de explosivos e outros, como o caso do Banrisul ontem, remetem a criminosos inexperientes.

— É diferente do que tivemos na Serra no início do ano, quando ocorreram arrombamentos que envolviam poucos indivíduos e sem emprego de arma. Lembro destas características, nos ataques em Galópolis e Vale Real, quando os bandidos chegaram em motos — analisa o delegado Wagner.

Ataques a caixas eletrônicos na Serra em 2017:

:: Bento Gonçalves: 2

:: Campestre da Serra: 1

:: Caxias do Sul: 9

:: Garibaldi: 1

:: Nova Petrópolis: 1

:: Nova Prata: 1

:: Vale Real: 1

:: Veranópolis: 1



Ataque em Caxias do Sul nesta semana:

Domingo, 23 de abril

Bandidos utilizaram um maçarico para acessar o cofre central dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil da Rua Luiz Michielon, bairro Cruzeiro, em Caxias. Não foi divulgado o valor levado pelos bandidos. O bando entrou pelos fundos da agência e retirou o equipamento que grava imagens da agência, além de espalhar pó de extintor no local do crime. O alarme da agência disparou por volta das 21h30min, mas o crime só foi descoberto às 8h, quando funcionários chegaram para o trabalho.

Segunda-feira, 24 de abril

O gerente da agência do Santander, na Rua Sinimbu, também em Caxias, encontrou um dos terminais de auto-atendimento danificado. Foi constatado que o ladrão conseguiu subtrair os depósitos realizados por envelopes. As câmeras de monitoramento flagraram a ação criminosa.

Quinta-feira, 27 de abril

Ladrões arrebentaram uma porta de vidro e tentaram arrombar um caixa eletrônico do Banrisul, na Rua Luiz Michielon, no Cruzeiro. Os criminosos não conseguiram quebrar o equipamento e fugiram sem levar nada.