"Sensação é de que estamos inseguros sempre", diz prefeito de Vacaria após filho ser baleado em assalto

— Foi um susto, um pavor sem explicação.

É assim que o prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira (PSDB), diz que reagiu ao saber que o filho caçula, um adolescente de 17 anos, tinha sido assaltado e baleado na noite de quinta-feira. O jovem está internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira desde a madrugada aguardando por uma cirurgia para retirar o projétil que se instalou no braço, mas, segundo o pai, está bem e fora de perigo.

A informação repassada pela polícia, e confirmada pelo prefeito, é de que o menor estava chegando a pé em casa por volta das 23h quando foi abordado por pelo menos dois homens. Com uma arma apontada para a cabeça, ele teria sido obrigado a levar os criminosos para dentro do apartamento. O adolescente reagiu e, depois disso, foi baleado. Pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia e ele foi encaminhado para atendimento no hospital.

— Claro que foi errado ele ter reagido, mas ele ficou com medo de levarem as coisas dele. Depois a polícia encontrou os bandidos com tênis, mochila e o notebook dele. Ele estuda e trabalha, dá valor para o que conseguiu comprar — justifica o pai.

Os homens que participaram do assalto, sendo um menor de idade, foram pegos pela polícia ainda durante a noite. Eles confessaram o crime e foram encaminhados para a delegacia. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.

Revoltado com a violência que castiga as cidades da Serra, Boeira lamenta pelo pouco investimento do governo na área da segurança:

— A sensação é de que estamos inseguros sempre. Hoje, Vacaria tem um efetivo de 36 policias, mas já teve 200. A violência é uma realidade, infelizmente, e não vejo um futuro melhor se o RS não parar e investir em policiamento e segurança.