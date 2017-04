Rapaz é atingido por dois tiros no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Insegurança 24/04/2017 | 10h58 Atualizada em

Um rapaz de 22 anos foi baleado no abdômen e pescoço em Caxias do Sul no início da noite de domingo. Anderson Alves Pereira, 22 anos, foi socorrido na Rua Monsenhor João Meneguzzi, bairro Fátima, e internado no Hospital Pompéia. Ele continuava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta segunda-feira.

O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio e teria ocorrido às 19h45min. Populares e familiares informaram que o autor dos disparos seria o proprietário de um mercado do bairro, mas não relataram nomes.

Nada foi apreendido pela Brigada Militar. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.