Presídio de Caxias não pode receber novos detentos a partir de domingo

A partir do próximo domingo, dia 23, quem for preso em Caxias do Sul será levado apenas para a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador. No último dia 12, a juíza Milene Rodrigues Fróes Dal Bó, da Vara de Execuções Criminais (VEC) interditou parcialmente o Presídio Regional (antiga Penitenciária Industrial), limitando a lotação a 200% da capacidade, ou seja, 430 presos. A medida passaria a valer em 10 dias. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a delegada da 7ª Delegacia Penitenciária Regional da Susepe, Marta Bitencourt, o prazo começou a contar no dia 13. A interdição no Presídio Regional não vale para a ala feminina. O espaço das detentas tem capacidade para 72 mulheres e a ocupação gira sempre em torno de 68 a 70 presas.

Mesmo com a decisão programada da interdição parcial, os presos continuaram a ser levados ao Presídio Regional. Até as 9h30min deste sábado, o presídio estava com 581 detentos do sexo masculino. Isso representa 253% da capacidade. Além de Caxias, o Presídio Regional recebe detentos de Antônio Prado e Nova Petrópolis, que também serão levados para o Apanhador.

Na Penitenciária do Apanhador, também até as 9h30min, estavam recolhidos 508 homens em um espaço para 431. Como a juíza limitou a lotação a 150% da capacidade, ou 647 detentos, a penitenciária não foi interditada. A localidade do Apanhador, onde está a penitenciária, leva Caxias do Sul no nome, mas já está dentro do município de São Francisco de Paula.