Polícia prende quadrilha envolvida em esquema de tele-entrega de cocaína em Bento Gonçalves

Um esquema de tele-entrega de cocaína foi desmontado pela Polícia Civil de Bento Gonçalves durante a quarta-feira. A operação, que durou mais de sete horas, prendeu cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher — ela formava casal com um dos detidos. Os nomes não foram divulgados.



Conforme a Polícia Civil, o esquema de entrega de drogas ocorria durante o dia e também à noite. Um homem armazenava a droga e a embalava, enquanto outro era responsável por buscar a cocaína e distribuí-la entre os demais entregadores. A droga era entregue aos usuários com carros e motos. O responsável pelo armazenamento conseguiu fugir antes da abordagem da polícia.



As prisões ocorreram nos bairros Glória, São João, Vila Nova III e Santa Marta, em horários distintos. Foram apreendidos arma, munições, porções de cocaína, balança de precisão, anotações do narcotráfico, celulares, dinheiro, três carros, além de uma motocicleta.



Cinco mandados de busca também foram cumpridos. Participaram da operação 12 policiais civis de Bento Gonçalves e de Farroupilha.