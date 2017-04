Polícia captura executor de homem que queria deixar o tráfico em Caxias

Prisão 30/04/2017 | 11h24 Atualizada em

Oficiais de Justiça com o apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) da Brigada Militar realizaram na manhã deste domingo a prisão de Eliederson Pereira da Silva de Campos, 20, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul.



Conhecido como Caderudo, ele foi o executor do assassinato de Ademir Gonçalves Guimarães, ocorrido em novembro de 2016. O crime foi encomendado por Diane de Campos, 24 anos, conhecida como Preta, comandante do tráfico no bairro Charqueadas.



Preta foi presa em fevereiro deste ano. Na ocasião, Eliederson conseguiu fugir de ação da Polícia Civil que capturou a mandante do homicídio. Foragido desde então, ele foi capturado na Rua Almerinda Ramos Santos, no bairro Charqueadas.



Ademir foi morto após manifestar, na época, intenção em deixar o tráfico de drogas. Após ser executado dentro da própria residência, o corpo da vítima foi arrastado para um matagal próximo dos trilhos da Rua Cristiano Ramos de Oliveira, no Vila Amélia.

A análise do cadáver apontou que o crime foi praticado com requintes de crueldade, o que é característico de uma execução do tráfico de drogas.