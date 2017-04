Pelo menos um caixa eletrônico é danificado durante tentativa de furto em Caxias do Sul

Polícia 24/04/2017 | 10h28 Atualizada em

Pelo menos um caixa eletrônico foi danificado durante uma tentativa de furto na agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Luiz Michielon, no bairro Cruzeiro. A princípio, os bandidos teriam usado maçarico durante a ação.



A Brigada Militar foi acionada por volta das 8h desta segunda-feira, depois que funcionários da agência perceberam o crime quando chegavam para trabalhar. Ainda não há informações se os ladrões conseguiram levar o dinheiro do terminal eletrônico e o horário da ação criminosa.

A perícia e a Polícia Civil trabalham no local.