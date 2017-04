Operação Avante Tiradentes resulta em 53 prisões na Serra

Força-tarefa 23/04/2017 | 13h45 Atualizada em

Megaoperação contou com reforço aéreo em Caxias do Sul e Farroupilha

Megaoperação contou com reforço aéreo em Caxias do Sul e Farroupilha Foto: Jackson Cardoso / Divulgação

A Operação Avante em razão do feriadão de Tiradentes, patrono das polícias do Brasil, a Brigada Militar (BM), resultou em 53 pessoas presas na Serra. A megaoperação ocorreu em todo o território nacional em alusão ao Dia do Policial Civil e Militar, celebrado em 21 de abril. Na Serra, o reforço chegou a 400 servidores, o que representa aproximadamente 30% do total do efetivo.

Uma das estratégias do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) da Serra foi colocar todos os policiais que servem a região estarem efetivamente nas ruas

— Até mesmo servidores do setor administrativo foram deslocados para ajudar nas abordagens e fortalecer o policiamento durante a operação — explicou o coronel Rogério Maciel da Silva, coronel do CRPO Serra.



Em todo o Rio Grande do Sul, foram realizadas 492 prisões entre a quinta-feira e a manhã de sábado, além de 42 armas de fogo apreendidas e 46 carros roubados foram recuperados.

Números na Serra:

:: 3.405 abordagens

:: 224 ocorrências atendidas

:: 53 prisões

:: 20 termos circunstanciados registrados

:: 46 veículos apreendidos

:: 37 gramas de drogas apreendidas

:: 185 infrações de trânsito lavradas