Nova Petrópolis registra terceiro homicídio em 72 horas

Um idoso foi morto a golpes de facão no bairro Vila Olinda, em Nova Petrópolis, na Serra, na noite de sábado. A vítima foi identificada como Jorge da Silva, de 60 anos, que não tinha antecedentes criminais. Este é o terceiro homicídio da cidade turística em 72 horas. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme a Brigada Militar, um vizinho de 25 anos foi o autor do crime. A vítima e o suspeito tinham um desentendimento, e acabaram se encontrando na frente de uma praça, na Rua Felipe Micaelsen, por volta de 19h30min. Os dois estavam armados com facão e entraram em luta corporal. Um golpe no punho e outro no pescoço atingiram Alves, que morreu no local.

O suspeito foi preso minutos depois, após vizinhos informarem onde ele havia se escondido. De acordo com a BM, Jonatan Alexandre Trierweiler foi encontrado em casa e preso em flagrante.

O crime marca um período violento da cidade. Na quarta-feira, dois homens foram executados a tiros. Eliseu dos Santos, 34 anos, e Roque Souza Ferrando, 40, foram mortos em uma casa do bairro Germânia. A Polícia Civil atribui o caso ao tráfico de drogas.

Antes de quarta, o último homicídio doloso registrado na cidade havia sido em 2011, segundo os indicadores criminais da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado, houve um latrocínio — roubo seguido de morte.