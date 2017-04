Nos últimos 10 anos, 385 jovens foram assassinados em Caxias

Olhai por nós 22/04/2017 | 12h00 Atualizada em

Dez anos atrás, tendo como premissa construir um futuro melhor para a juventude caxiense, a prefeitura criava a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. Em uma década, os avanços se mostraram tímidos. Provocaram menos barulho que o estampido de um revólver ou que o choro da uma mãe ao perder um filho.

No período, pelo menos 385 jovens que poderiam estar sob a proteção do poder público em algum momento da vida foram assassinados em Caxias do Sul - um terço do total 1.174 mortes violentas no período. Pouco mais de 120 desses jovens nasceram, cresceram ou apenas tiveram a vida ceifada na Zona Norte, região estigmatizada pela violência e pela ineficiência de quem deveria intervir por condições mais dignas para a população.



Com cerca de 60 mil moradores, a região concentra alguns dos bairros que lideram as estatística de violência, incluindo os dois que mais tiveram vítimas em 2016, ano recorde de assassinatos na cidade: Santa Fé e Vila Ipê.



