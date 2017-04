Mulher é morta por outra mulher no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

Insegurança 30/04/2017 | 19h54 Atualizada em

Pouco mais de um ano após perder a casa e a loja em um incêndio, em 1º de janeiro de 2016, a comerciante Fabiana Rumor Leite, 40 anos, foi morta a tiros na madrugada deste domingo no bar que administrava na Rua Pe. Raul Accorsi, no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul.



Segundo a ocorrência policial, o crime aconteceu por volta das 3h, e outra mulher teria sido responsável pelos disparos, que atingiram tórax, abdômen, rosto e braço. Fabiana morreu no local.



De acordo com testemunhas, minutos antes dos disparos a vítima e a autora dos tiros discutiram, mas não se sabe o motivo. Depois de atirar, a mulher teria fugido num Palio, acompanhada de um homem. Ainda conforme o relato de pessoas que estavam no local, o casal seria conhecido de Fabiana e frequentador assídio do bar. Uma terceira pessoa pode estar envolvida envolvida.



A comerciante deixa quatro filhos, de 24, 17, nove e três anos, e uma neta de 11 meses. A filha Letícia Santos, 17, descreve a mãe como uma mulher alegre, comunicativa e espontânea, com muitos amigos.



— Ela gostava de viver aquilo que não pode viver na adolescência — conta.



O corpo de Fabiana está sendo velado na Sala B das Capelas São José do bairro Cruzeiro, e o sepultamento será realizado nesta segunda-feira, às 11h, no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.