Motorista alcoolizado tenta se esconder da PRF após abordagem em Vacaria

Um motorista de 34 anos foi preso por embriaguez ao volante no começo da madrugada deste domingo em Vacaria. O condutor, que também tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, tentou se esconder após abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, na altura do km 40. As informações são da Rádio Gaúcha Serra.

Segundo a PRF, o motorista de 34 anos desceu do veículo cambaleando, com visíveis sinais de embriaguez, após ordem de parada. Ele tentou se esconder no pátio de um bar às margens da rodovia e resistiu à abordagem da PRF, que deteve o motorista.

O homem se negou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava visíveis sinais de alteração da capacidade psicomotora, além de dirigir com a CNH cassada. Ele foi encaminhado à polícia para que fosse lavrado o flagrante. O veículo foi encaminhado para depósito.