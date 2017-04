Homicídio no Cinquentenário, em Caxias do Sul, teria sido motivado por briga de bar

Violência 24/04/2017 | 14h04 Atualizada em

Os primeiros indícios apontam que o 32º assassinato de Caxias do Sul em 2017 foi motivado por uma briga de bar. De acordo com familiares da vítima, Itamar Marcelino de Oliveira, 41 anos, foi atacado quando deixava um estabelecimento na Rua Walfrida Versteg, no bairro Cinquentenário. O suspeito do crime seria uma antiga amizade de Oliveira.

O crime ocorreu por volta das 14h20min de domingo, quando a Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima caída com uma perfuração nas costas feita por arma branca, provavelmente faca. Oliveira foi socorrido, mas morreu no Hospital Pompéia cerca de uma hora depois.

— O que sabemos é que teria sido uma discussão de bar. O meu irmão tinha este problema alcoólico, mas não incomodava. Infelizmente, era uma dor de cabeça só para a família. Como eu moro perto, ele sempre me procurava, mas nunca aceitou ajuda. Ele recusava a aceitar que estava doente — relata Janete de Oliveira, irmã mais velha da vítima.

Oliveira era aposentado por invalidez — perdeu os movimentos do braço esquerdo após um acidente — e deixa uma filha de 13 anos. O velório ocorre no Centro Comunitário do bairro Cinquentenário I. O sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Público.

O suspeito do crime é um homem identificado por testemunhas pelo apelido, mas que não foi encontrado pela Brigada Militar (BM). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.