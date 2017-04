Homicídio dentro de garagem de prédio em Caxias do Sul pode estar relacionado ao tráfico de drogas

Morto a facadas 27/04/2017 | 16h08 Atualizada em

Está cercado de mistério o assassinato de Valdenir Batista Silva, 32 anos. O corpo dele foi encontrado dentro do próprio carro, estacionado na garagem de um prédio no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul, no final da manhã desta quinta-feira. Silva tinha ferimentos na altura do peito, provavelmente provocados por faca. O corpo estava no banco do caroneiro. Ainda não foi possível estabelecer o horário do assassinato.

O que chama a atenção no caso é que a família desconhecia que Silva tinha um apartamento no prédio do Petrópolis. Ele morava em outro bairro da cidade com a companheira dele, Deise Franciele Saboleski de Oliveira, 27, e uma filha. A mulher teve contato com o marido pela última vez na noite de terça-feira. Segundo ela, Silva comentou por telefone que iria passar num mercado antes de voltar para casa. Desde então, ele não procurou mais a família. Deise esperou 24 horas e decidiu comunicar o desaparecimento à polícia na noite de quarta-feira.

— Nunca soube que ele tinha esse apartamento. Ficamos surpresos — conta a mulher.

Valdenir Batista Silva, 32 anos Foto: Divulgação

Vizinhos da moradia no Petrópolis confirmaram à polícia que Silva frequentava o local com frequência havia meses, mas não souberam informar se o imóvel era locado ou pertencia à vítima. Ele foi visto no condomínio na noite de segunda-feira. Na terça e na quarta, não teria circulado pela moradia. Na manhã desta quinta-feira, moradores encontraram o carro dele, um Citroen prata, estacionado na garagem. Ao se aproximarem, viram o corpo. O automóvel estava chaveado. Contudo, as chaves do carro e do apartamento não foram localizadas e podem ter sido levadas pelo assassino.

Conforme o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rodrigo Duarte, Silva tinha passagens na polícia por tráfico de drogas. No apartamento, os agentes encontraram uma pequena quantia de cocaína e indícios de que o local poderia estar sendo usado para o tráfico de drogas.