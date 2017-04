Homem morre em acidente com carreta agrícola em Nova Petrópolis

Acidente 23/04/2017 | 18h28 Atualizada em

Leonildo Kich, de 66 anos, morreu na manhã deste domingo depois de um acidente na localidade de Vila Olinda, nas proximidades da Linha Temerária, em Nova Petrópolis. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima estava de carona em uma carreta agrícola dirigida pelo filho.

O filho relatou à polícia que o setor de direção do veículo quebrou, ocasionando a perda do controle do veículo, que caiu em um barranco. Kich caiu e ficou preso entre uma árvore e a carreta. A BM foi chamada pelos bombeiros por volta das 9h30min da manhã deste domingo.

Quando a BM chegou ao local, Kich já estava sem vida.