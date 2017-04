Homem com antecedentes por roubo é preso com arma artesanal no bairro Marechal Floriano

Polícia 30/04/2017 | 09h31 Atualizada em

Maico da Silva, 30, foi abordado na Rua José Antônio Pereira no bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul.



Com ele foi encontrada uma espingarda calibre .12 artesanal. Ele possui antecedentes por roubos a pedestre e a estabelecimento comercial e posse por entorpecentes.



Maico foi encaminhado à delegacia para lavratura do flagrante.