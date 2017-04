Dupla é presa por roubo e receptação de veículo em São Vendelino

Polícia 26/04/2017 | 09h47 Atualizada em

Dois homens, de 20 e 30 anos, foram presos por roubo de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo na manhã de terça-feira, no interior de São Vendelino. Eles estavam em um Nissan Versa roubado em Caxias do Sul.

As buscas pelo veículo iniciaram depois que o Setor de Inteligência da Brigada Militar (BM) soube que o carro roubado se deslocava em direção a São Vendelino. O veículo foi localizado em uma estrada vicinal no interior do município. Conforme a BM de Farroupilha, os criminosos resistiram à abordagem e atiraram contra a polícia. Houve troca de tiros e os bandidos foram presos.



Com a dupla, foram localizadas uma pistola Taurus, sete munições intactas, dois celulares e a chave de uma camionete L200 Triton, que havia sido roubada no município de Feliz. A camionete também foi localizada próximo ao local da prisão.

Os homens, que possuem antecedentes criminais, foram conduzidos à delegacia de Montenegro para registro do flagrante.