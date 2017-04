Dupla conhecida por praticar roubos a pedestres é presa em Caxias

Preventiva 25/04/2017 | 11h16 Atualizada em

Richard William Bauer e Silva, 22, e Vinicius Silveira, 18, foram presos na manhã desta terça-feira em Caxias do Sul. A dupla foi reconhecida por uma vítima de roubo a pedestre registrado em novembro do ano passado no bairro Bom Pastor.

Os dois homens possuem extensa ficha criminal, iniciada ainda na adolescência. Conforme o titular do 3º Distrito Policial, delegado Guilherme Gerhardt, Richard foi reconhecido "sem sombra de dúvidas". Por ser o mais experiente e com maior número de passagens pela polícia, a suspeita é de que ele teria incentivado Vinicius a participar do delito.

— Estamos dedicando nossos esforços para combater práticas de roubo a pedestres e a estabelecimentos comerciais. Nesta semana ainda pretendemos realizar pelo menos mais quatro prisões — declara o delegado.

A prisão preventiva foi deferida e o inquérito deve ser concluído e remetido ainda nesta terça ao Judiciário.

Juntos, eles possuem antecedentes por furto qualificado, ameaça, receptação, posse de drogas, dano, lesão, resistência e diversas passagens por furto e roubo, entre outros. Boa parte dos crimes foram praticados ainda como jovens infratores.