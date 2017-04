Dois homens são presos com revólver no interior de Caxias do Sul

Flagrante 23/04/2017 | 09h34 Atualizada em

Dois homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no distrito de Santa Lúcia do Piauí, interior de Caxias do Sul, na noite de sábado. Os suspeitos, de 22 e 21 anos, não tiveram as identidades divulgadas. Eles seriam naturais de Goiás.

A dupla estava em uma motocicleta Fazer na Estrada Municipal Jacob Boff, às 21h11min. O veículo estava com os números do chassi e do motor raspados. Durante a revista, foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições intactas, uma touca ninja e um cheque roubado.