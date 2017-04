Criminosos tentam arrombar caixa eletrônico em Caxias do Sul

Agência bancária 27/04/2017 | 08h15 Atualizada em

Ladrões tentaram arrombar um caixa eletrônico do Banrisul, em Caxias do Sul. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira na Rua Luiz Michielon, no bairro Cruzeiro. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Brigada Militar, os criminosos quebraram uma das portas de vidro da fachada, provavelmente com uma marreta. Eles tentaram arrombar um dos terminais de autoatendimento. Como não conseguiram quebrar o equipamento, fugiram. O terminal não chegou a ficar danificado.



Leia mais

Homem agride adolescente após ser questionado por ocupar vaga de deficiente em Caxias

Comando da BM elogia parcerias que viabilizaram viaturas, coletes e alojamento em Bento Gonçalves

Pelo menos um caixa eletrônico é danificado durante tentativa de furto em Caxias do Sul



Esse é o segundo caso da semana no bairro Cruzeiro envolvendo estabelecimentos bancários. Na manhã de segunda-feira, funcionários perceberam o furto no Banco do Brasil assim que chegaram para trabalhar.