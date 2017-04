Comando da BM elogia parcerias que viabilizaram viaturas, coletes e alojamento em Bento Gonçalves

Policiamento 26/04/2017 | 16h05 Atualizada em

Bento Gonçalves está sendo usada como exemplo pelo comando-geral da Brigada Militar (BM). A rede de parcerias firmadas entre sociedade e classe empresarial da cidadade foi elogiada pelo chefe da corporação no Estado, coronel Andreis Silvio Dal'Lago, em palestra no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), na noite de terça-feira.

No que ele se referiu a um "movimento de otimismo", pediu aos gaúchos para seguirem os passos da cidade. Somente neste ano, o apoio da comunidade, por meio do Consepro, viabilizou a entrega do novo alojamento do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT) e de três veículos à Brigada Militar. Entidades moveleiras, por sua vez, doaram 60 coletes balísticos.

As três viaturas são resultado do projeto Segurança para Todos. Lançada pelo Consepro em setembro do ano passado, a campanha de fortalecimento da segurança em Bento Gonçalves arrecadou R$ 327,7 mil até agora, recursos que vieram de 44 empresas e seis pessoas físicas. Ao todo, com outras receitas e parcerias, os valores chegam a R$ 456,8 mil.

O novo alojamento construído no quartel da BM foi inaugurado no mês passado e tem espaço para receber até 30 soldados numa estrutura com sanitários individualizados, beliches e armários privativos, além de ar-condicionado.