29/04/2017

A polícia investiga o arrombamento da agência do Banrisul no distrito de Santa Lúcia do Piaí, interior de Caxias do Sul, na madrugada deste sábado. De acordo com a polícia, quatro homens chegaram em um Space Fox à agência, na Av. Antônio Frizzo, e arrombaram a porta.

Em seguida, colocaram explosivos em um dos caixas eletrônicos, mas nenhum valor teria sido levado. Eles fugiram na sequência da explosão.