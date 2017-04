Brigada prende homem tentando jogar carregador de celular em presídio de São Francisco de Paula

Flagrante 30/04/2017 | 12h56 Atualizada em

A Brigada Militar prendeu na tarde de sábado um homem de 48 anos que estaria prestes a arremessar um carregador de celular para dentro do Presídio Estadual de São Francisco de Paula.

Ao suspeitar da atitude de uma pessoa que transitava próximo da unidade prisional, uma equipe de patrulhamento realizou abordagem, descobrindo o objetivo.



O próprio suspeito confessou a intenção do ato. Ele alegou que estaria morando na cidade há cerca de uma semana e um amigo teria lhe convidado para sair quando, próximos da penitenciária, esse conhecido pediu que arremessasse o carregador para dentro do pátio.

Os policiais encaminharam o homem à delegacia, onde foi registrada a ocorrência.